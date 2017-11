Prefeitura de Porto Esperidião oferece assistência técnica aos produtores da agricultura familiar

A pedido do prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB), a Secretaria Municipal de Agricultura de Porto Esperidião está dando todo o suporte técnico necessário e acompanhando de perto, todos os produtores da agricultura familiar, para que possam produzir em grande escala e atender a demanda de entrega nos supermercados.

Exemplo disso está a produção de melão, maracujá e banana maçã, do senhor Flávio Tochi, morador e proprietário de um sitio, no assentamento Santa Cecília, na comunidade de Vila Cardoso, distrito de Porto Esperidião.

Satisfeito com o andamento dos trabalhos, o prefeito Martins promete apoio e muito mais trabalho em favor do homem do campo, nos próximos anos. “A nossa intenção é continuar trabalhando para que os produtores rurais, dos assentamentos, sítios e chácaras recebam orientação de quem entende, e possam aumentar suas produções”, disse o gestor municipal.

O acompanhamento técnico é feito em parceria com a REDE COOP (Cooperativa Agrícola Mista) de Cuiabá, que tem dado todo o apoio necessário para expansão da comercialização dos produtos, que são entregues nos supermercados de Porto Esperidião e de várias cidades do estado.

Por: Assessoria.