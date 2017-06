Prefeitura de Pontes e Lacerda entrega nova remessa de alimentos do P.A.A

Uma nova remessa de produtos do Programa de Aquisição de Alimentos (P.A.A) foi entregue na fria manhã desta terça-feira (20/06) em Pontes e Lacerda. O projeto é fruto de uma parceria celebrada entre a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SETAS) com o Governo Federal e produtores rurais.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) visa colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar através da compra direta.

A distribuição gratuita de frutas, verduras e legumes do P.A.A busca atingir famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e acontece semanalmente para as mais de 60 famílias inscritas no Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.

Por: Leandro Régis / Da Redação.

Foto: Tiago Roberto.