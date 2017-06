Prefeitura de Nova Lacerda finaliza mais uma etapa de recuperação das estradas que ligam à Santa Amélia

A Prefeitura de Nova Lacerda finalizou na penúltima semana do mês de maio, mais uma etapa do processo de recuperação das estradas sentido à gleba Santa Amélia. O trecho recuperado partiu da porteira da Fazenda Fortaleza e adentrou as estradas vicinais, que ligam ás rotas principais.

A Secretaria de Obras realizou serviços de patrolamento, desobstrução da visão, cortes para saída de água e cascalhamento nos pontos críticos da estrada. Cerca de 80 km foram recuperados nesta etapa.

Por se tratar de uma estrada que possui grande fluxo de caminhões, responsáveis pelo escoamento da produção, a mesma encontrava-se em péssimo estado, e mesmo com o tempo chuvoso, dificultando as ações da Secretaria, houve êxito na execução dos trabalhos.

Matéria: Assessoria de Imprensa (Alex Munhoz)