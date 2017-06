Prefeitura de Nova Lacerda abre processo seletivo com 11 vagas

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.002,93 e R$ 2.323,67. Inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho.

Prefeitura de Nova Lacerda (a 667 km de Cuiabá) começa a receber a partir desta quarta-feira (28/07), as inscrições de um processo seletivo simplificado com 11 vagas. De acordo com o edital, as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.002,93 e R$ 2.323,67. As inscrições são gratuitas.

Segundo a Prefeitura de Nova Lacerda, as vagas são para profissionais de ensino alfabetizado, médio e superior. Os cargos são para os seguintes profissionais: agente de serviços gerais, auxiliar de biblioteca, mecânico, monitor de aluno, professor de educação infantil – centro de educação infantil, professor de ensino fundamental, professor de matemática e professor de ensino fundamental/médio.