Prefeitura de Jauru realiza festa em comemoração ao Dia das Mães

No dia 12 deste mês, a Prefeitura de Jauru realizou através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, um mega evento em comemoração ao Dia das Mães, com apoio da Câmara de Vereadores, comércio local e demais Secretarias da Prefeitura.

O jantar aconteceu no salão de festas da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), onde as mães foram recepcionadas com imenso carinho pela secretária Maria Aparecida Antunes (Cidinha) e pela primeira dama, Dionne Carrijo.

Integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) homenagearam as mamães com músicas, apresentações e versos.

As mães participaram de brincadeiras, ganharam brindes e se divertiram muito com música ao vivo. As crianças tiveram direito a pula-pula, pipoca e algodão doce.

Feliz com o sucesso do evento, Cidinha agradeceu o prefeito Pedro Ferreira (PSD) e o vice, Waldir Garcia (DEM) pelo esforço e a todos os servidores que auxiliaram na organização do evento.

Por: Leandro Régis / Da Redação – Com Assessoria.