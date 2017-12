Prefeitura de Jauru reabre Agência dos Correios no distrito de Lucialva

A Prefeitura de Jauru realizou neste dia 20, a solenidade de reabertura da Agência de Correios Comunitária (AGC) no distrito de Lucialva.

Após adequações e uma ampla reforma na estrutura física, incluindo normas de acessibilidade, os serviços da AGC foram retomados no distrito de Lucialva.

O prefeito Pedro Ferreira (PSD) foi representado pelo secretário de Finanças do município, Gilson Araújo, que em sua fala reafirmou o compromisso do fornecimento de serviços públicos de qualidade nas comunidades rurais, firmado pela administração municipal.

O ato contou ainda com a presença da representante da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Érica Carbo Ferreira, da servidora Eliana Hermisdorff, que responderá pela Agência, os vereadores Robson Peres (PTB), e Paulo Rosa da Cunha, que é morador da comunidade, e outros.

Estas agências são implantadas em distritos, segundo classificação do IBGE, com população igual ou superior a 500 habitantes e são fruto de parcerias ente os Correios com as Prefeituras e órgãos de governo.

Os Correios devem assegurar a existência e disponibilidade de oferta dos serviços postais básicos em todo o território nacional, de forma permanente, em condições de qualidade adequada e a preços acessíveis. Entre as ações desenvolvidas para este fim, está a ampliação do número de Agências Comunitárias de Correios, que possuem um modelo específico para sua implantação.

Entre as metas do governo federal e, portanto, entre os compromissos estabelecidos no Planejamento Estratégico dos Correios está a universalização dos serviços postais. Isto significa a busca para que toda pessoa física ou jurídica, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica, tenha acesso aos serviços básicos de correios.

