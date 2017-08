Prefeitura de Jauru parece não sentir impactos da crise econômica e realiza investimentos em infraestrutura e saúde

Mesmo diante da atual crise econômica do país, a prefeitura de Jauru segue trabalhando e dando mostras de que é possível fazer quando se tem vontade. O município está recebendo melhorias em diversos setores e se transformando em um verdadeiro canteiro de obras.

Na saúde, os trabalhos de ampliação do PSF 01 já começaram. Localizada no Bairro Vista Alegre, a unidade realiza cerca de 1.500 atendimentos por mês, entre procedimentos médicos e odontológicos. O investimento é de R$ 217 mil e irá garantir qualidade de vida aos usuários da saúde pública.

Depois de pronta, a unidade contará com uma estrutura totalmente moderna, com recepção, consultório médico, consultório odontológico, sala de vacina, coleta, procedimentos, curativos, atividades coletivas, acolhimento, observação, inalação, medicamentos, agentes de saúde, além de administração, copa, banheiros, almoxarifado e cozinha.

De acordo com o vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Waldir Garcia (DEM), a unidade será uma das referências do setor no município.

Já na área de infraestrutura e mobilidade urbana, está em pleno vapor o trabalho de restauração e conservação das Ruas e Avenidas, através da operação tapa buracos. O lazer também não foi esquecido, duas Praças estão sendo construídas e poderão oferecer aos munícipes, momentos de diversão, esporte e interação com a família.

“Trabalhamos pela população. Quando estamos em sintonia com o Legislativo Municipal, Estado e Governo Federal, a cidade só tem a ganhar. E o munícipe percebe essa união quando recorre aos serviços públicos e os recebe com qualidade”, argumentou o prefeito Pedro Ferreira (PSD), reafirmando sua busca por recursos, tanto em Brasília quanto em Cuiabá.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.