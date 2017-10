Prefeitura de Jauru oferece descontos de até 100% em juros e multas por IPTU e outros impostos atrasados

Os devedores têm até o dia 22de dezembro para a renegociação. Passado o prazo, o município levará a protesto em cartório todos os contribuintes inadimplentes

Diante da constante necessidade da melhora da receita, frente ás demandas existentes no município, a Prefeitura Municipal de Jauru encaminhou à Câmara de Vereadores, que aprovou a Lei Complementar de nº 126/2017, na qual autoriza o Fisco Municipal a renegociar e quitar débitos com o município.

O contribuinte que requerer sua adesão poderá ter descontos de até 100% nas multas e juros nos débitos inscritos ou não em dívida ativa, executados ou não.

Os devedores do municípiodeverão formalizar seu pedido no Setor de Tributos e negociar o pagamento de suas dívidas, pois a partir deste incentivo o município de Jauru irá levar a protesto em cartório todos os contribuintes que constarem na relação de inadimplentes com a municipalidade.

