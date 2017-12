Prefeitura de Indiavaí restaura pontes de acesso às comunidades rurais

A Prefeitura de Indiavaí, por meio da Secretaria de Obras, concluiu na semana passada a restauração de duas pontes de acesso às comunidades do Corgão e Rio Vermelho, totalizando a extensão de 54 metros.

Conforme o Prefeito Valteir Quirino dos Santos (PSD), na ponte da comunidade Rio Vermelho foi removido e reconstruído uma base de concreto e a substituição de vigas e madeiramentos. “Na comunidade Corgão também foi trocado vigas e madeiramentos”, informou o gestor.

Valteir Quirino informou que as pontes estão localizadas na MT-180 e são de responsabilidade do Governo do Estado, cabendo ao município o compromisso de restaurar ou construir até 12 metros. “Até essa extensão podemos utilizar recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), para construir e reformar e acima de doze metros é de responsabilidade do governo”, afirmou.

O prefeito destacou que para a restauração das referidas pontes foram investidos R$ 113.749,81 (cento e treze mil reais setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) pagos através de parceria firmada com empresas que atuam na região, sendo que a Prefeitura Municipal pagou R$ 38.674,93 (trinta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), a empresa Brookfield contribuiu com R$ 18.200 (dezoito mil e duzentos reais), a Queiroz Galvão com R$ 28.437,44 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e Brennand Energia também contribuiu com R$ 28.437,44 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).”Fizemos essa parceria e já concluímos a restauração dessas pontes”, informou.

Quirino agradeceu as empresas pela parceria firmada, que resultou em benefícios para todos os munícipes. “Se não fosse através dessa parceria não tínhamos possibilidade nenhuma de restaurar essas pontes”, observou que o Governo do Estado passa por dificuldades financeiras e provavelmente a restauração das pontes não seria feita de forma tão rápida.

Quirino informou ainda que outras pontes de extensão menores estão sendo restauradas. “Também temos uma ponte de 22 metros que dá acesso a comunidade Santa Aurélia que vamos licitar para fazer a restauração” disse.

Por: Tonny Marcos.