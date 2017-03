Prefeitura de Indiavaí quer retomar obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e implantação de esgoto

O prefeito de Indiavaí, Valteir Quirino dos Santos, vereadores e equipe da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM se reuniram nesta terça-feira (21) com o superintendente da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, Francisco Holanildo da Silva Lima, para discutir a retomada das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e de implantação do sistema de esgotamento sanitário, que estão paralisadas no município.

A equipe da prefeitura está solucionando as pendências dos dois convênios com a Funasa, por meio de ajustes nos projetos, que estão sendo realizados pela Central de Projetos da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM. A ampliação do sistema de abastecimento de água está orçada em R$ 1,7 milhão e a implantação do sistema de esgotamento sanitário, em R$ 2,4 milhões. Os recursos são liberados pelo ministério da Saúde, por meio da Funasa.

No dia 31 de março está agendada uma nova reunião para definir os procedimentos necessários para retomar as obras. “Estamos empenhados em concluir os ajustes necessários para que em breve possamos melhorar a infraestrutura do município, oferecendo à população serviços de qualidade”, assinalou o prefeito, destacando que os investimentos vão beneficiar todos os moradores da área urbana do município.

A coordenadora jurídica da AMM, Débora Simone Rocha Faria, que também participou da reunião, destacou que a iniciativa da prefeitura demonstra o compromisso e responsabilidade da administração municipal na aplicação de recursos públicos. “A parceria com a Funasa para a conclusão das obras visa a resguardar o erário e o patrimônio público, além de atender uma demanda importante da população”, frisou.

Participaram também da reunião os vereadores Ivailton Gouveia Borges, Gilberto de Souza Brauno, Delci Vieira de Menezes e Raildo Moreira da Cruz, além do engenheiro sanitarista da Central de Projetos da AMM, Marcio de Souza Faria.

Por: Assessoria/AMM.