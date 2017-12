Prefeitura de Conquista D’Oeste reconstrói pontes com madeira doada pelo IBAMA

Por meio da Secretaria Municipal de Obras e com apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que doou todo o madeiramento, a prefeitura de Conquista D’Oeste concluiu a reforma de mais duas pontes na zona rural do município.

De acordo com Maurício Guedes, secretário da pasta, o trabalho só foi possível graças à doação de madeiras do IBAMA. “É de extrema importância recebermos esta doação que concretizará obras essenciais para a nossa cidade”, destacou.

Segundo ele, as pontes do corredor Kanachuê e da São Sebastião estão prontas, e que as ações seguirão acontecendo em outras partes do município.

O material utilizado neste processo é oriundo de apreensões realizadas pelo órgão, nos últimos anos, e sua doação para a construção de pontes e escolas em diversas regiões do Brasil é uma medida legal do IBAMA.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.