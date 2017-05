Prefeitura de Conquista D’Oeste promove jantar em comemoração ao Dia das Mães

Na noite de sexta-feira (12/05), a Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste promoveu através das secretarias de Assistência Social, Educação, Saúde, Esporte e Secretaria de desenvolvimento Sustentável, um grandioso evento em comemoração ao Dia das Mães.

O jantar festivo aconteceu na Quadra Municipal de Eventos e foi realizado graças ao apoio da Câmara de Vereadores juntamente com o comércio local.

Segundo os organizadores, cerca de 800 pessoas prestigiaram o evento que esteve repleto de homenagens. As crianças da Creche Municipal, o coral da Melhor Idade e os alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deram um verdadeiro show de apresentações.

O ator Wandres Furtado deu vida à personagem “Dona Jura” e foi um dos destaques do evento, assim como o desfile das crianças, representando as mamães profissionais de diversos segmentos. Houve também sorteios de brindes.

Ausente por conta de uma viagem à Cuiabá, a prefeita Maria Lúcia (PP) foi representada pelo vice-prefeito, Daniel Menezes (PP), que parabenizou as mamães do município e salientou a importância do estreitamento de laços entre a população e os poderes Legislativo e Executivo.

Secretários da atual Administração, vereadores e demais autoridades marcaram presença no evento.

Por: Washington Santos / Assessoria.