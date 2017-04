Prefeitura de Conquista D’Oeste ganha reforço em sua frota veicular

Pensando em otimizar seus serviços e proporcionar maiores condições aos servidores públicos municipais, a Prefeitura de Conquista D’Oeste (a 530 km de Cuiabá) anunciou na semana passada, a chegada de 2 novos veículos para reforçar a frota do município. Um Fiat Pálio para atender os serviços da Secretaria Municipal de Saúde e outro para intensificar as ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

Para a Secretaria de Agricultura, um novo Trator e um conjunto de implementos foram entregues pela Administração, que espera atender com mais qualidade e rapidez, os pequenos produtores e representantes da agricultura familiar do município. O conjunto é fruto do trabalho de gestão do Deputado Federal, Carlos Bezerra (PMDB) e de acordo com o prefeito interino, Odair José Vargas (PP) será de grande valia na fabricação de silagem, preparo do solo e outras demandas que possam ser apresentadas.

Há cerca de duas semanas, Odair anunciou investimentos na Secretaria Municipal de Obras, com a compra de uma caminhonete L-200 Triton 0 km, através de auxílio financeiro do Fethab (Fundo Estadual de Transporte e Habitação), por meio do Governo de Mato Grosso.

Feliz com as ações realizadas em tão pouco tempo, Odair deixa a Prefeitura com o sentimento de dever cumprido, comemora os investimentos e deseja boa sorte à prefeita Maria Lúcia (PP), vencedora do processo eleitoral suplementar do dia 12 de março. Antes, prefeito interino, Odair volta a atuar como Vereador, e responder como presidente do Legislativo Municipal.

Por: Leandro Régis / Da Redação.