Prefeitura de Comodoro lança projeto Fetran Pedagógico

A Prefeitura Municipal de Comodoro através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transportes urbanos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal realizaram no último dia 17 deste, nas dependências do Centro de Eventos Lourenço Nambikuara, o lançamento do Projeto Fetran Pedagógico, projeto esse que está sendo implantado nas escolas municipais e estaduais, na Cooperativa Educacional de Comodoro e na APAE.

O lançamento do Projeto Fetran Pedagógico contou com a participação de 137 profissionais da Educação, a Secretária de Educação Srª Cleide Larine Ávila, a coordenadora da CMTTU Srª Ivonete Piovezan, o coordenador da Cultura o Sr Elieze Ferreira, o coordenador de Transportes Rodoviário o Sr Guilherme Tomaz Santana, o Presidente do Conselho Municipal de Trânsito o Sr Divan Carlos de Souza e representantes do CONSEG.

O Seminário foi ministrado pela Inspetora da PRF a Srª Iara Alves dos Santos e Airdes Amorim professora da SEDUC. Em sua fala, a Inspetora Iara destacou que o “Projeto Fetran Pedagógico é um projeto nacional para a educação e conscientização do cidadão quanto às questões relacionadas ao trânsito e propondo a sua formação a partir da escola, trabalhando com crianças e adolescentes”.

Outro fator importante nesse projeto é a capacitação dos profissionais de educação através da EAD (Educação a Distância) com carga horário de 40 horas.

Segundo a Coordenadora da CMTTU, a Srª Ivonete Piovezan o Fetran Pedagógico é um dos maiores Projetos de Educação para o Trânsito do País e tem como principal objetivo sua inserção de forma concisa e contínua na rotina escolar. Sendo que o município de Comodoro está entre os cinco municípios do Estado a implantar o Projeto.

O prefeito Jeferson Ferreira Gomes em reunião com os representantes da PRF e CMTTU, agradeceu a Policia Rodoviária Federal por incluir Comodoro no Fetran Pedagógico que é um projeto de nível nacional para a educação e conscientização do cidadão quanto às questões relacionadas ao trânsito.