Prefeitura de Comodoro abre processo seletivo com 58 vagas

Segundo o edital, os salários vão de R$ 937 a R$ 1.517,20. Oportunidades estão divididas entre educação indígena, rural e urbana.

De acordo com a prefeitura, os cargos são para as seguintes funções: auxiliar de serviços de creche, auxiliar de serviços gerais, instrutor de informática, merendeira e professor. As oportunidades de emprego estão divididas entre educação indígena, rural e urbana. Para algumas delas há ainda a opção de cadastro de reserva.

Os profissionais vão atuar em jornadas de 24 a 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de fevereiro, das 7h30 às 13h, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que fica na Rua dos Ipês, nº 847, centro da cidade.

Conforme o edital, os candidatos serão submetidos a entrevista, avaliação psicológica e avaliação de currículo. Os testes devem ser realizados nos dias 21 e 22 de fevereiro, das 7h30 às 12h e das 14h às 17h, na Escola João Medeiros Calmon, localizada na Rua dos Ipês, nº 847. O resultado será divulgado a partir do dia 24 de fevereiro. O resultado final sairá no dia 6 de março.

Clique no link abaixo e confira o edital:

http://www.comodoro.mt.gov.br/Noticia/Processo-seletivo-simplificado-educacao-e-cultura