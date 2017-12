Prefeitura de Cáceres inova e fará queima de fogos na passagem do ano sem barulho

Por Jornal Oeste

Para atender uma recomendação judicial, que considera a queima de fogos na passagem do ano as margens da Baia de Cáceres um crime cotra a natureza, a prefeitura por meio da SICMATUR encontrou uma alternativa para garantir o espetáculao dentro da Lei.

Conforme o secretário Junior Cézar Dias Trindade, o municipio encontro uma solução para a realização do show pirotécnico com fogos de artifício coloridos, sem barulho. Serão 10 minutos de queima de fogos e a luzes de natal ficarão acesas até a 01h.

‘Nós vamos oferecer para a população um local para fazer sua festa de fim de ano, poderão trazer alimentos, fazer picnics aqui na SICMATUR, vamos ter um som ambiente, além do show pirotécnico que será feito com fogos coloridos, que diminuem o impacto ao meio ambiente já que a barulho do estouro dos fogos é menor’, justificou.