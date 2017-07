Prefeitura de Araputanga realiza reforma de motoniveladora e construção de pontes

A Prefeitura de Araputanga realizou a reforma de uma motoniveladora. O equipamento necessitava de reparos gerais, pois é utilizado no desenvolvimento de ações nas estradas rurais, pela equipe da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

A motoniveladora passou por uma reforma geral, cuja restauração, mão de obra e as peças trocadas, teve o investimento de R$ 125.017,63 (Cento e vinte e cinco mil, dezessete reais e sessenta e três centavos), por meio de recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab).

Também com recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), a Prefeitura de Araputanga investiu recursos que totalizam R$ 89.400,00 (Oitenta e nove mil e quatrocentos reais), na aquisição de madeiras.

No último sábado (08), a equipe da Secretaria Municipal de Obras concluiu a construção de uma ponte de treze metros, na comunidade Donílio, conforme informações do secretário Sebastião Barbosa. Também este ano foi construído nova ponte de oito metros na comunidade Córrego Rico.

O prefeito Joel Marins de Carvalho (PSB) juntamente com a equipe do setor e vereadores esteve presente na conclusão e entrega da nova ponte à comunidade. O gestor destacou a importância da parceria com o Governo do Estado, através do repasse de recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) ao município. “Essa é uma relação ganha-ganha. E são nessas parcerias que a gente consegue fazer nosso trabalho e o produtor é beneficiado”, frisou.