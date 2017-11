Prefeitura conclui obras de reforma e ampliação do PSF I em Jauru

Á frente da Secretaria Municipal de Saúde, o vice-prefeito de Jauru, Waldir Garcia (DEM) entregou no último dia 16, o trabalho de reforma do PSF I, no Bairro Vista Alegre, que irá atender os moradores da região com uma média de 1.500 procedimentos/mês, entre atendimentos médicos e odontológicos.

Um investimento de R$ 217 mil, oriundos de parcerias entre prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal.

“Esta obra demonstra a preocupação da nossa gestão com a saúde e a qualidade de vida dos nossos munícipes, e será referência em qualidade no atendimento, assim como é o PSF II, do bairro Boa Esperança”, destaca o prefeito Pedro Ferreira de Souza (PSD).

A unidade contará com recepção, consultório médico, consultório odontológico, e salas de vacina, coleta, procedimentos, curativos, atividades coletivas, acolhimento, observação, inalação, farmácia, sala de administração, copa, sanitários e almoxarifado.

Por: Assessoria.