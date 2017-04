Prefeitura conclui mais uma etapa da recuperação da estrada da Fazenda Fortaleza

A segunda fase do processo de recuperação das estradas rurais de Nova Lacerda iniciou-se na segunda semana do mês de abril, no trecho de acesso ao Rio Novo, que liga à Fazenda Fortaleza. Foram mais de 34 quilômetros somente nessa etapa.

Para a execução dos serviços, a Prefeitura disponibilizou seus maquinários, custos e mão de obra. Em contrapartida, as fazendas Lua Nova e Santa Paula, destinaram todo o material necessário para o cascalhamento da via.

O prefeito Uilson José da Silva (DEM), agradece a todos pela compreensão e fala sobre a parceria com a comunidade rural, que está sendo de suma importância para a execução dos trabalhos. Segundo ele, a boa condição das estradas reflete diretamente na economia do município e dos proprietário que escoam sua produção.

A próxima etapa da operação deve contemplar a comunidade Santa Amélia.

Matéria: Assessoria de Imprensa (Alex Munhoz).

Fotos: Alex Munhoz e Domingos.