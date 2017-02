Prefeitura de Conquista D’Oeste abre processo licitatório para construção de banheiros na Praça

O prefeito interino de Conquista D’Oeste, Odair José Vargas (PP) já entregou o projeto e autorizou abertura do processo licitatório para a construção dos banheiros da Praça Municipal.

Conforme a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal, os banheiros são modernos e contarão com toda acessibilidade necessária, para homens e mulheres, além de um banheiro para PNE (Portadores de Necessidades Especiais). “Esses banheiros serão construídos com recursos próprios do município e vem atender a uma demanda antiga da população, daquelas pessoas usuárias da Praça, que se trata de um espaço familiar e muito utilizado tanto pela população local, quanto por visitantes, afirma Odair.