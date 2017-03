Prefeitos do Consórcio Vale do Guaporé voltam à se reunir com Diretores da Caixa Econômica

O prefeito de Nova Lacerda e atual presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Vale do Guaporé (CIDESA), Uilson José da Silva (DEM), juntamente com os Srs. Carlos Pereira Maia, Joventino Amadeu Dalabeneta (Presidente da Câmara Municipal de Nova Lacerda) e demais prefeitos representantes da mesa diretora desta associação, porquanto estiveram estes nas dependências da Caixa Econômica Federal, afim de finalizar o processo de parceria referente demanda habitacional dos municípios, iniciada na semana anterior na cidade de Cuiabá –MT.

Neste ato foram contemplados os municípios associados ao referido consórcio, e, todos os municípios do estado do Mato Grosso, com a quantidade solicitada; esta que será suficiente para cobrir a demanda necessária, tal como a oferta de terrenos apresentada por cada município. “Sendo requisitado por Nova Lacerda a quantidade de 150 (Cento e Cinquenta) casas”, Doravante fica acordado junto à Caixa Econômica Federal e os município requerentes as seguintes condições:

A prefeitura de cada município, fará a concessão dos terrenos, tendo estes, infraestrutura básica para o processo de financiamento e o cadastramento das famílias que serão beneficiadas, estas com renda até 2 (dois) salários mínimo,em contra partida a Caixa Econômica federal realizará o financiamento das moradias, sobretudo com parcelas entre R$ 200,00 a R$ 350,00 para pagamento a cargo do beneficiário, estes que ficarão a responsabilidade da Caixa Econômica mediante a análise prévio com propósito de aprovação.

O cadastramento e o início da construção das moradias acontecerá após o levantamento, aquisição dos terrenos e concretização da infraestrutura acordada entre as partes, que ficará a cargo das prefeituras. Terreno estes, que serão doados aos beneficiados para andamento ao processo junto à Caixa Econômica.

Matéria: Assessoria de Imprensa (Alex Munhoz).