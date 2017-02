Prefeitos assinam termo de compromisso com a Caixa Econômica Federal

Os prefeitos membros dos Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento, Nascentes do Pantanal e Vale do Guaporé estarão, em ato oficial, em Brasília, no próximo dia 14 de fevereiro, assinando com a Caixa Econômica Federal, um termo de compromisso para o surgimento de um programa habitacional direcionado, especificamente, à região oeste de Mato Grosso. A proposta de autoria do deputado federal, Ezequiel Fonseca (PP) tem por objetivo resolver a demanda habitacional da região que compreende 22 municípios.

Ambos os consórcios serão responsáveis pela intermediação do programa entre as Prefeituras Municipais e Caixa Econômica Federal. Na data, serão iniciadas as tratativas para implementação do programa habitacional, bem como, uma discussão das diretrizes e contrapartida.

Compõem o Consórcio Complexo Nascentes do Pantanal os municípios de Araputanga, Curvelândia, Figueirópolis D’Oeste, Glória D’ Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D’ Oeste, Mirassol D’ Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos e Cáceres. Já os municípios que fazem parte do Consócio Vale do Guaporé são eles, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Nova Lacerda, Rondolândia, Conquista D’ Oeste, Comodoro, Campos de Júlio e Vale São Domingos.

Durante a primeira reunião realizada junto à Caixa Econômica, Ezequiel Fonseca enfatizou a importância do programa, ressaltando que a proposta fará parte do pacote de produtos que estarão sendo implementados para o aquecimento da economia da região.

“Hoje os programas da Caixa atende apenas os municípios com mais de 50 mil habitantes e, na verdade, há uma grande necessidade nos municípios com população menor, discutimos uma proposta nova onde as prefeituras entrem com a contrapartida, nesse caso, oferecendo os terrenos para a construção das moradias, dessa forma estaremos atendendo a demanda dos municípios e baixando o valor das parcelas aos futuros moradores que não dispõe de muitos recursos para assumir altos financiamentos”, disse Ezequiel Fonseca.

E falou também sobre a situação econômica encontrada na região. “Todos sabem que a região perdeu mais de dois mil postos de trabalho com o fechamento dos frigoríficos. Estamos buscando novas alternativas e trabalhando para superar as inúmeras dificuldades”.

O deputado federal Ezequiel Fonseca esteve na manhã desta segunda-feira (06), em Cuiabá, recebendo dos presidentes dos Consórcios, prefeito de Salto do Céu, Wemerson Prata (Complexo Nascentes do Pantanal) e prefeito de Nova Lacerda Wilson José (Vale do Guaporé), um levantamento das demandas habitacionais de cada município, que ao todo chegou à 7.710 mil moradias. A reunião contou com a presença dos deputados estaduais, Wancley Carvalho e Adriano Silva.