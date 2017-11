VILA BELA: Prefeito Wagner avalia como positiva sua viagem à China

O prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, Wagner Vicente da Silveira (PV) classificou como importante, sua participação no Fórum de Investimentos de Mato Grosso, na China, ocorrido entre os dias 05 a 10 deste mês.

Esperando convencer os chineses o potencial turístico e belezas naturais de sua cidade, Wagner apresentou um material composto de fotos e vídeos, mostrando os principais pontos de exploração turística de Vila Bela.

“Acho que foi muito válida esta viagem que fizemos à China. O governador está de parabéns por mostrar as riquezas que Mato Grosso tem, e por buscar investidores para o nosso estado. Percebi que a intenção deles é investir em produtos de comercialização rápida, como soja e minério. Inclusive, mostraram grande interesse por Castanha do Pará. Eles são assim, procuram matéria prima para exportação. Eu não vi neles, interesse em colocar indústrias aqui em Mato Grosso. Sendo assim, podemos oferecer a nossa pecuária, onde Vila Bela é referência e estamos dispostos a negociar com os chineses”, disse o prefeito Wagner.

A comitiva liderada pelo governador Pedro Taques (PSDB), promoveu algumas rodadas de conversa com investidores. Mineração, energia e alimentos foram os setores que mais chamaram a atenção dos asiáticos. Foram apresentados projetos de investimentos no Estado, como a Zona de Processamento e Exportação de Mato Grosso, parque tecnológico, infovia e concessão de aeroportos e estradas, para uma plateia de cerca de 150 empresários e investidores chineses. Só no setor energético foram realizadas 15 reuniões e marcadas quatro agendas em Mato Grosso para discutir o assunto.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Desenvolve MT, o Mato Grosso Investment Fórum abriu novas portas para consolidar e aumentar a relação bilateral dos mato-grossesnses com os chineses.

Além do prefeito de Vila Bela, a comitiva contou com os gestores de Araguainha, Apiacás, Castanheira, Diamantino, Alto Taquari, Sorriso, Paranatinga, vice-prefeito de Dom Aquino, Famato, Imea, Aprosoja, Acrimat, Sindenergia, Sindmec, deputados estaduais Oscar Bezerra e Pedro Satélite.

