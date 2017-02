Prefeito visita obra da Travessia Sararé II

O prefeito de Nova Lacerda, Uilson José da Silva (DEM), juntamente com o Secretário de Obras, Domingos Bertiotti, fizeram visita as obras finalizadas e obras em andamento na zona rural do município, em especial, prefeito visita a nova travessia do Sararé II, que foi finalizada na sema do dia 23 de janeiro de 2017.

O gestor inspecionou pessoalmente a estrutura da ponte construída sob o córrego que flui nessa travessia. Contente com o serviço realizado, prefeito agradeço ao secretário, os funcionários da equipe de obras e aos vereadores que trabalham rigorosamente e arduamente para levar a seu conhecimento as necessidades dos moradores de nosso município.

Uilson garante que não deixará de atender as necessidades de todos, desde que possa ser feito com transparência, sem ferir a constituição e a lei orgânica do município.