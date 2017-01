Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Vila Bela

A solenidade de posse do prefeito eleito de Vila Bela da Santíssima Trindade, Wagner Vicente da Silveira (PV), do vice, André Bringsken (PMDB) e dos 9 vereadores ocorreu no domingo (1º de janeiro), nas dependências da Escola Estadual Verena Leite de Brito.

Conforme prevê o regimento interno da Casa de Leis, a sessão foi presidida pela vereadora mais votada do último pleito, Rosicler da Fonseca Silveira, a Rosicler da Farmácia (SD), que obteve 471 votos e se tornou a mais votada da história, marca que pertencia ao seu esposo, Clézio Freire.

Durante o ato solene, os vereadores também votaram para definir a composição da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018, e por unanimidade elegeram Flávio Ferreira de Souza (PP) à presidência da casa.

Eleito para o seu terceiro mandato como prefeito, Wagner Vicente retorna após 4 anos, fala sobre a sua bagagem política, conseguida em seus 8 anos de governo e promete trabalhar muito para que Vila Bela continue trilhando o caminho do desenvolvimento.

Pelo bem da população, Wagner espera contar com o apoio da Câmara ao longo de sua gestão, principalmente na elaboração e aprovação de projetos que atendam as demandas da comunidade vilabelense, seja ela do campo ou da cidade.

Em seu discurso, o prefeito voltou a falar do seu compromisso com a cidade histórica, e que sua administração será pautada na seriedade e pelo comprometimento com os serviços públicos.

Leandro Régis

Da Redação