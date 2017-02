Prefeito faz entrega do veículo doado pela Câmara Municipal a Secretaria de Saúde

Nesta quarta-feira, as 11:10hs do dia 01 de fevereiro de 2017, o Prefeito Uilson José da Silva (DEM), realiza a entrega do veículo VW / CROSS FOX G II ano 2013/2014 de cor branca, na manhã deste mesmo dia, doado pela Câmara Municipal de Nova Lacerda; ainda na direção do Sr. José Célio Mariano (DEM), como Presidente interino desta casa.

O veículo em questão foi entregue à prefeitura para uso exclusivo da secretaria de Saúde, que está sob responsabilidade do Sr. Valmir Alves da Silva (PSDB), Secretário deste órgão e Vice-Prefeito de Nova Lacerda. A doação do mesmo à prefeitura, foi acordada entre os vereadores da gestão em exercício até a presente data, que antecede a sessão de posse dos vereadores eleitos para o mandato de 2017/2020.

O Prefeito Uilson e Vice-prefeito (Secretário de Saúde) Valmir Alves, agradecem ao corpo de vereadores pelo veículo doado, ressaltando que será de grande utilidade, mediante a necessidade hora discutida sobre a aquisição de um novo veículo. Secretário conclui dizendo, “o veículo trará agilidade na solução de assuntos internos e no deslocamento dos profissionais de saúde durante desempenho de suas atividades”.

Matéria: Assessoria de Imprensa (Alex Munhoz)

Fotos: Assessoria de Imprensa (Alex Munhoz)