Prefeito eleito, vice e 9 vereadores são empossados em Jauru

A cerimônia de posse do prefeito eleito de Jauru, Pedro Ferreira de Souza (PSD), do vice, Waldir Garcia (PSD) e dos 9 vereadores, ocorreu na manhã do dia 1º, no plenário da Câmara Municipal, que estava tomado por amigos e familiares.

A sessão foi presidida pelo vereador João do Carmo de Souza, popular Loro do Som (PT), que após conduzir os trabalhos de posse, dirigiu também o processo de escolha da mesa diretora do Legislativo para o biênio 2017/2018.

O vereador Vilson Ramos da Silva, mais conhecido como João Leite (PSD) será o presidente da Casa, tendo Paulo Rosa da Cunha, o Paulão (PP) como vice-presidente. O 1º Secretário será Robson Marcos Peres (PTB), enquanto Ildeu Gomes de Oliveira, o Ildo da Saúde (PRB) será o 2º Secretário.

Na sequência, a agora ex-prefeita, Enércia Monteiro dos Santos (PSB) entregou a faixa simbólica de governo ao prefeito eleito Pedro Ferreira e fez um rápido balanço de sua gestão, com agradecimentos a toda população.

Feliz por retornar, Pedro Ferreira agradeceu a família, aos amigos e eleitores, que lhe deram novamente a chance de administrar o município. Em sua fala, o mesmo reafirmou seu compromisso com a população e garantiu que irá trabalhar de forma harmônica com a Câmara e que os vereadores devem ajudar, sugerindo e trocando ideias com o prefeito.

Leandro Régis

Da Redação