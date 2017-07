Prefeito e vereadores de Vila Bela viajam para solicitar apoio do estado

O governador Pedro Taques (PSDB) recebeu em seu gabinete, na última terça-feira (11/07), o prefeito e alguns vereadores de Vila Bela da Santíssima Trindade para ouvir os anseios e reivindicações da comunidade vilabelense.

O prefeito Wagner Vicente da Silveira (PV) e os vereadores disseram que a principal demanda do município é uma pendência da cidade com o Estado, por conta de um convênio não executado. Com isso, o município ficou negativado e não consegue celebrar novos convênios com o Executivo Estadual. Taques destacou que o Governo já está buscando uma maneira de solucionar questões como esta que atinge diversos municípios, sobretudo diante da crise econômica.

Vila Bela também solicitou um novo posto físico para a Polícia Militar. Contatado pelo governador, o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, disse que o posto será ativado após a formatura dos 73 policiais militares que foram empossados por força de decisão judicial.

O chefe do Executivo Estadual destacou que o Governo do Estado é parceiro dos municípios e já apresentou encaminhamento para cada pedido solicitado.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.

Foto: Arquivo.