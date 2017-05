Prefeito de Tangará da Serra pode ser cassado

A Câmara Municipal de Tangará da Serra abriu Comissão Especial de Inquérito contra o prefeito Fábio Junqueira (PMDB). A investigação tem como objetivo apurar o pagamento de R$ 116,8 mil ao chefe do Executivo Municipal, referente a férias retroativas, com aval do próprio prefeito.

O pedido de investigação foi protocolado na Câmara pelo servidor público Claudemir de Souza e ocorreu porque, segundo o Legislativo, não existe legislação que preveja pagamento de gratificação de férias ao prefeito. Já existe uma ação civil proposta pelo Ministério Público Estadual neste sentido. As férias pagas a Junqueira seriam relativas a janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

Fonte: FolhaMax.