Prefeito de Nova Lacerda visita ponte construída na comunidade São José

A Prefeitura de Nova Lacerda finalizou a construção de mais uma ponte nas estradas que dá acesso a zona rural do município. Atendendo à solicitação do corpo de vereadores de Nova Lacerda, encaminhada ao conhecimento da secretaria de obras e ao prefeito Uilson, no início da segunda semana do mês de fevereiro de 2017, que de imediato autoriza a execução do serviço.

O prefeito pede ao secretário de obras, empenho no atendimento, mediante as condições precárias em que se encontrava. Desta feita, apresentando risco aos moradores que utilizam da mesma na travessia do córrego que cruza a via principal de acesso ao município. Em um esforço conjunto da secretaria de obras, prefeitura municipal e câmara dos vereadores, que ajudaram na fiscalização e na aquisição de material para obra em questão.

“Estou muito satisfeito com o empenho de nossos vereadores, que estão unidos com a prefeitura de Nova Lacerda para garantir aos munícipes de nossa cidade, serviço de qualidade, bom atendimento e qualidade de vida”, conclui o Prefeito enquanto visita a obra finalizada.

Matéria: Assessoria de Imprensa (Alex Munhoz)

Fotos: Assessoria de Impressa (Alex Munhoz) e Vereadores.

