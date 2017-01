Prefeito de Nova Lacerda é eleito presidente do CIDESA

Da Assessoria

No último dia 03, o prefeito de Nova Lacerda, Uilson José da Silva (DEM) foi eleito presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Vale do Guaporé (CIDESA) para o biênio 2017/2018.

Candidato único ao cargo, Uilson teve aprovação unânime dos colegas prefeitos da região. Ele terá o prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, Wagner Vicente da Silva. O 2º Vice-Presidente o Prefeito de Campos de Júlio, José Odil da Silva.

O Conselho Fiscal ficou composto por três membros efetivos, sendo eles, o prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Pereira Barcelos; o prefeito de Comodoro, Jeferson Ferreira Gomes e o prefeito interino de Conquista D’Oeste, Odair José Vargas.