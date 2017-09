Prefeito de Jauru teme que Consórcio não dê conta de administrar o Hospital Regional

Ex-presidente da AMM e atual vice-presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste (CISOMT), o prefeito de Jauru (a 420 km de Cuiabá), Pedro Ferreira (PSD) reagiu contra a decisão do governo estadual de, com a rescisão do contrato com a Congregação Santa Catarina, fazer convênio com o consórcio para gerenciar o hospital regional de Cáceres Doutor Antonio Fontes, a partir de 1º de outubro.

Em audência pública na última segunda, Ferreira disse que o próprio Estado é quem deveria nomear um diretor e administrar a unidade.

Segundo ele, quase todos os 14 prefeitos da região exigem essa mudança de cláusula. Mas, independente da opinião do prefeito, o Consórcio, presidido por Ronaldo Floreano, já assinou com o Estado o termo de convênio para tocar o hospital, que atende em torno de 400 mil pessoas de 24 municípios. Serão dois anos de gestão compartilhada, podendo ser prorrogada.

Fonte: RD News.