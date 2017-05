Prefeito de Jauru, Pedro Ferreira visita gabinete do Governador, em Cuiabá

O governador Pedro Taques (PSDB) recebeu, na última quarta-feira (24.05), o prefeito da cidade de Jauru, Pedro Ferreira (PSD) para discutir demandas das áreas de saúde, infraestrutura e educação.

Recuperação do asfalto em vias urbanas de Jauru e a construção de uma ponte de concreto na MT-388, que liga o distrito de Lucialva a Jauru, estavam entre as principais pautas do prefeito. “Além do vilarejo também há mais 18 comunidades no entorno”, pontuou Pedro Ferreira, que obteve resposta positiva do governador sobre a obra requerida.

Além disso, Pedro Taques fez encaminhamentos para reuniões do prefeito nas secretarias de Estado de Infraestrutura (Sinfra) e de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), para reuniões com os secretários Marcelo Duarte e Marco Marrafon, nesta quinta-feira (25.05).

“Vamos discutir com Marrafon a obra parada da escola Francisco Salazar, assim como a instalação de rede de energia específica para ar-condicionado, para a escola do distrito de Lucialva”, explicou o prefeito.

Por: Josiane Dalmagro | Gcom-MT.