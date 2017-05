Prefeito de Figueirópolis D’Oeste recebe deputado Adriano Silva em seu gabinete

O prefeito de Figueirópolis D’Oeste, Eduardo Vilela (PSDB) recebeu em seu gabinete na última quinta-feira (25/05), o deputado estadual, Adriano Silva (PSB) para uma importante reunião.

Representante da região no parlamento estadual, Adriano tem percorrido os inúmeros municípios de Mato Grosso, colhendo as reivindicações para posteriormente levá-las até o governo do estado. Em Figueirópolis D’Oeste, o mesmo se comprometeu a destinar recursos para a construção, reforma e adequação dos prédios públicos do município.

Eduardo agradeceu o parlamentar pelo comprometimento com os municípios de pequeno porte e o parabenizou pela iniciativa de conhecer de perto a realidade de cada região.

A audiência contou ainda com o vice-prefeito, Ademir Felício, popular Mirim (PP), os vereadores Anísio Crispim, Geraldo de Assis Rocha e Paulo Ferrugem, além de todos os secretários municipais.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.