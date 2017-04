Prefeito de Figueirópolis D’Oeste faz reivindicações ao presidente da Assembleia Legislativa

Botelho comunicou a destinação de uma emenda parlamentar para a construção de uma Praça com pista para caminhada e totalmente iluminada

Na última terça-feira (11/04), o prefeito de Figueirópolis D’Oeste, Eduardo Vilela (PSDB) e o vereador Anísio Crispim (PSD) estiveram em Cuiabá para uma audiência com o presidente da Assembléia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Eduardo Botelho (PSB).

Entre outros assuntos, o prefeito solicitou do Parlamentar, apoio financeiro para a compra de um ônibus de uso exclusivo do transporte dos universitários até os centros acadêmicos de Araputanga e São José dos Quatro Marcos.

Diante da solicitação, Botelho se propôs a contribuir com o desenvolvimento do município junto ao Governo e comunicou a destinação de uma emenda para a construção de uma Praça com pista para caminhada e totalmente iluminada.

O prefeito Eduardo, parabenizou o Deputado pelo belíssimo trabalho desenvolvido a frente do parlamento estadual e agradeceu o mesmo pelo apoio anunciado à Figueirópolis D’Oeste

Por: Leandro Régis / Da Redação.

Foto: Costa Neto / Assessoria da Prefeitura.