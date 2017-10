Prefeito Alcino Barcelos faz recepção aos atletas que participaram do Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16

O prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos (PRB) abriu as portas de seu gabinete para receber, na manhã da última quinta-feira (19/10), a jovem delegação que participou do Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16, em Fortaleza no começo deste mês.

O ato contou ainda com as presenças do vice-prefeito, Wilson Moreira (PRB), do vereador e incentivador da modalidade, Maxsuel Guimarães (PSDB) e do Chefe de Departamento Esportivo, Daniel Soares.

Grande idealizador do atletismo em Pontes e Lacerda, o dentista, Dr. Marcos Silva mostrou-se feliz com os resultados obtidos pela sua equipe, que fechou a competição em primeiro lugar na pontuação geral. Diante do bom resultado, Marcos agradeceu a Prefeitura Municipal, por custear as despesas de viagem e alimentação dos jovens competidores, ao Clube Cantão por ceder o espaço de treinamento e a todos, que de alguma forma contribuiu para que Pontes e Lacerda mais uma vez, mostrasse o teu valor em uma competição de nível nacional.

Já o prefeito Alcino, parabenizou todos os atletas pela dedicação, pelas conquistas e falou da importância de se conciliar o esporte com os estudos, para que possam ser cidadãos de bem no futuro.

Maxsuel aproveitou também para pedir ao prefeito, que viabilize aos atletas, um uniforme padrão, com o nome de Pontes e Lacerda para que possam ser reconhecidos ao chegarem noutras competições.

RESULTADOS

A equipe Cantão Atletismo fez bonito no Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-16 Interclubes e conquistou 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma medalha de bronze.

Os números da equipe fizeram com que Mato Grosso saísse campeão do torneio em número de medalhas conquistadas: Foram 17 no total. O Estado também foi o primeiro no masculino, com 13 medalhas (5 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze), e o quarto no feminino, com quatro medalhas (2 de ouro, uma de prata e uma de bronze).

SOBRE A COMPETIÇÃO

O Campeonato Brasileiro Caixa Interclubes Sub-16 de Atletismo foi realizado pela CBAt e a FCAt, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, em convênio com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Sesporte.

A competição contou com a participação de 649 atletas, de 107 clubes de todo o Brasil.

Por: Leandro Régis / Da Redação.