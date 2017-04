Vencedora da disputa suplementar do dia 12 de março, Maria Lúcia (PP) foi diplomada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no último dia 31, e será empossada hoje (05/04) ao cargo de prefeita do município de Conquista D’Oeste (a 550 km de Cuiabá).

A sessão solene de posse da prefeita eleita, Maria Lúcia de Oliveira Porto e de seu vice-prefeito, Daniel de Menezes Álvares (PP) está marcada para as 19h00 de hoje, quarta-feira, no plenário da Câmara Municipal.

