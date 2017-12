Prefeita de Conquista D’Oeste vai à Brasília em busca de recursos

A prefeita de Conquista D’Oeste, Maria Lúcia de Oliveira Porto (PP), esteve em Brasília no começo desta semana, em busca de recursos para o seu município.

Acompanha do deputado federal e companheiro de partido, Ezequiel Fonseca (PP), a gestora participou do ato de assinatura do protocolo para direcionamento de máquinas e equipamentos para atender a agricultura familiar. Entre os equipamentos, uma retroescavadeira.

O ato contou com participação do presidente Michel Temer (PMDB), do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi, do secretário executivo do MAPA, Eumar Novacki e do secretário de políticas agrícolas, Neri Geller.

A prefeita, Maria Lúcia agradeceu ao ministro Blairo e equipe pelos serviços já prestados a favor de Conquista D’Oeste, como por exemplo, o direcionamento dos kit’s de irrigação, cedidos em junho deste ano.

Além da prefeita Maria Lúcia, outros prefeitos da região oeste e gestores do médio norte participaram da solenidade.

Por: Leandro Régis / Da Redação.