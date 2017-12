Preço do etanol volta subir em Mato Grosso

Assim como foi antecipado pelo segmento revendedor de combustíveis no início do mês, as promoções sobre os preços baixos do etanol hidratado poderiam chegar ao fim a qualquer momento em Cuiabá e Várzea Grande. A semana foi aberta com os valores de bomba reajustados e a maioria fixada em R$ 2,49.

O alerta dado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Estado de Mato Grosso (Sindipetróleo/MT), na semana passada, dizia que para muitas revendas os valores praticados na bomba entre R$ 1,93 e a R$ 1,99, não faziam parte da realidade vinda das suas distribuidoras. Um movimento de redução iniciado pelas distribuidoras há mais de uma semana derrubou os valores ao consumidor, em plena reta final da moagem de cana-de-açúcar em Mato Grosso.

Até o último final de semana, a queda era de até R$ 0,46, considerando que nos primeiros dias de redução sobre os preços, alguns postos ainda revendiam o litro do biocombustível a R$ 2,39. “Algumas distribuidoras de combustível derrubaram o preço do etanol na Baixada Cuiabana nos últimos dias e isso possibilitou revendedores a realizarem as promoções. Já outros postos que não receberam preços diferenciados das suas distribuidoras, acabam cedendo às baixas para não perder clientes, na chamada ‘guerra de preços’. Como o mercado é livre, essa tendência de baixa se alastra. Entre os postos, ainda que isso implique na possibilidade de desequilibrar o seu caixa”.

