PORTO ESPERIDIÃO

Veja quem são os candidatos para as
eleições 2016………………………………….
Prefeitos e vices
FERNANDA RODRIGUEZ – PRETO SILVA 40 PSB
GILVAM OLIVEIRA – LORO MINO BEM 55 PSD
MARTINS – ANTONIO CARLOS 15 PMDB
ODIRLEI FARIA – MARCIO BORGES 43 PV
Vereadores
ADEMILSON 40040 PSB
ADRIANA DA DISK FESTA 43123 PV
AILTON PICADA 55123 PSD
ALESSANDRA LARA 22221 PR
ANDRICELI DO ROSTIL 55456 PSD
ANTONIO DA AMBULÂNCIA 22250 PR
ASSIS DA MORADA DO SOL 40444 PSB
AUGUSTO SACOLÃO 12123 PDT
BEQUINHA 22222 PR
BERTINHO 31234 PHS
CABO MEIRA 45190 PSDB
CALZINHO DO ALEGRETE 40111 PSB
CIDA 40789 PSB
CLEBSON ENFERMEIRO 55555 PSD
CLÁUDIA DO MARTINS 15015 PMDB
DAIRZINHO 15789 PMDB
DOCA 10123 PRB
DONA DIVA 22333 PR
DÉBORA TECCHIO 15321 PMDB
EDILEINE PIRES 31456 PHS
EDILEUZA 10333 PRB
EDNO MUQUISSAI 43444 PV
EDSON LEITEIRO 31123 PHS
ELENIR DO BAIDEK 15456 PMDB
ELIDA CORREIA 45321 PSDB
EVA FLORES 10001 PRB
EVALDO DO ESPETO 13000 PT
GENE DA FRONTEIRA 40123 PSB
GILMAR DA CIVIL 43000 PV
GILMAR DA PONTE 10111 PRB
GILSON 25125 DEM
GILVANZINHO DO ONIBUS 43456 PV
HENRIQUE GORDO 40544 PSB
JACARÉ 55789 PSD
JANAINA PASSOS 55777 PSD
JOSE ABRÃO 55655 PSD
JOSIMAR MINEIRO 12345 PDT
JOÃO PEDRO DA FARMÁCIA 15222 PMDB
JUVENAL 25025 DEM
LEILA DA CULTURA 43234 PV
LEONETE TORRES 20123 PSC
LUCIANA 22240 PR
LUCIENE 10456 PRB
MANDELA 22123 PR
MARILDA DA CASA DO APOIO 40567 PSB
MARILZA 25000 DEM
MARINA LEITE 40333 PSB
MARLENE DO LEONARDO 25024 DEM
MAX 15690 PMDB
MAX MENACHO 10010 PRB
MAZIM 11456 PP
MORAIZINHO 45123 PSDB
NELSON VIEIRA 43200 PV
NILTON BICO DE FLOR 15123 PMDB
OVIDEO 45555 PSDB
PROFESSOR HENRIQUE 45678 PSDB
PROFESSOR JOELB 55888 PSD
RICARDO DA AREIA 22234 PR
SANDRO 45000 PSDB
SAULO PIPOCA 15555 PMDB
SINOMAR MINEIRO 31031 PHS
SUIN 15678 PMDB
TATA DA AMBULANCIA 77777 SD
TIAGO DO AMADEU 20000 PSC
VALDIR 55333 PSD
WALTÃO 55678 PSD
ZECA 25610 DEM
ZELITO TOPOGRAFO 40000 PSB
ZILDA DO CARLITO 43222 PV