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PORTO ESPERIDIÃO

Veja quem são os candidatos para as

eleições 2016………………………………….

 

Prefeitos e vices

FERNANDA RODRIGUEZPRETO SILVA 40 PSB

GILVAM OLIVEIRALORO MINO BEM 55 PSD

MARTINSANTONIO CARLOS 15 PMDB

ODIRLEI FARIAMARCIO BORGES 43 PV

 

Vereadores

ADEMILSON               40040     PSB

ADRIANA DA DISK FESTA     43123           PV

AILTON PICADA        55123     PSD

ALESSANDRA LARA 22221     PR

ANDRICELI DO ROSTIL          55456           PSD

ANTONIO DA AMBULÂNCIA 22250           PR

ASSIS DA MORADA DO SOL  40444           PSB

AUGUSTO SACOLÃO 12123     PDT

BEQUINHA                 22222     PR

BERTINHO                  31234     PHS

CABO MEIRA              45190     PSDB

CALZINHO DO ALEGRETE     40111           PSB

CIDA                            40789     PSB

CLEBSON ENFERMEIRO         55555           PSD

CLÁUDIA DO MARTINS          15015           PMDB

DAIRZINHO                15789     PMDB

DOCA                          10123     PRB

DONA DIVA                22333     PR

DÉBORA TECCHIO    15321     PMDB

EDILEINE PIRES         31456     PHS

EDILEUZA                   10333     PRB

EDNO MUQUISSAI     43444     PV

EDSON LEITEIRO       31123     PHS

ELENIR DO BAIDEK  15456     PMDB

ELIDA CORREIA        45321     PSDB

EVA FLORES               10001     PRB

EVALDO DO ESPETO              13000           PT

GENE DA FRONTEIRA             40123           PSB

GILMAR DA CIVIL     43000     PV

GILMAR DA PONTE   10111     PRB

GILSON                        25125     DEM

GILVANZINHO DO ONIBUS   43456           PV

HENRIQUE GORDO    40544     PSB

JACARÉ                       55789     PSD

JANAINA PASSOS      55777     PSD

JOSE ABRÃO              55655     PSD

JOSIMAR MINEIRO    12345     PDT

JOÃO PEDRO DA FARMÁCIA        15222   PMDB

JUVENAL                    25025     DEM

LEILA DA CULTURA 43234     PV

LEONETE TORRES     20123     PSC

LUCIANA                    22240     PR

LUCIENE                     10456     PRB

MANDELA                  22123     PR

MARILDA DA CASA DO APOIO     40567   PSB

MARILZA                    25000     DEM

MARINA LEITE           40333     PSB

MARLENE DO LEONARDO     25024           DEM

MAX                             15690     PMDB

MAX MENACHO         10010     PRB

MAZIM                        11456     PP

MORAIZINHO             45123     PSDB

NELSON VIEIRA         43200     PV

NILTON BICO DE FLOR          15123           PMDB

OVIDEO                       45555     PSDB

PROFESSOR HENRIQUE          45678           PSDB

PROFESSOR JOELB    55888     PSD

RICARDO DA AREIA 22234     PR

SANDRO                      45000     PSDB

SAULO PIPOCA          15555     PMDB

SINOMAR MINEIRO   31031     PHS

SUIN                            15678     PMDB

TATA DA AMBULANCIA        77777           SD

TIAGO DO AMADEU  20000     PSC

VALDIR                       55333     PSD

WALTÃO                     55678     PSD

ZECA                           25610     DEM

ZELITO TOPOGRAFO 40000     PSB

ZILDA DO CARLITO  43222     PV

 

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