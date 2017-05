Porto Esperidião recebe R$ 5,2 milhões para restituir danos causados pela enchente do ano passado

O município de Porto Esperidião (a 358 km de Cuiabá) recebeu na semana passada, um total de R$ 5.220.000,00 (Cinco Milhões e Duzentos e Vinte Mil Reais) em recursos, liberados pelo Ministério da Integração Nacional, para a reconstrução de 13 pontes e restituição dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a zona rural do município, no início do ano passado.

O recurso é proveniente da situação de emergência decretada pela Defesa Civil em decorrência da enchente do dia 19 de janeiro de 2016, que deixou diversas famílias desabrigadas, destruiu mais de 14 pontes e deixou outras 35 danificadas. Quase 8 mil pessoas foram afetadas, inclusive pelo isolamento da área.

Por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, na pessoa do coordenador José Galvão da Silva Cebalho juntamente com sua equipe, o município seguiu todos os ritos exigidos pelo Governo Federal e apresentou um plano de trabalho com o diagnóstico completo dos danos, no prazo de até 90 dias após a ocorrência.

Com o dinheiro em caixa, a Prefeitura de Porto Esperidião muito em breve deve iniciar o trabalho de reconstrução, com direito à pontes de concreto nas comunidades de Vila Cardoso, Alto Aguapeí e Vila Picada.

Por: Leandro Régis / Da Redação.