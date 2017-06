Porto Esperidião passa a contar com médico urologista

O prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB) cumpriu com mais um de seus compromissos de campanha, trazendo e disponibilizando atendimentos em consultas de forma gratuita aos moradores de Porto Esperidião.

O município passa a contar com os trabalhos do Dr. Anderson Gonçalves, cirurgião geral com especialidade em Urologia. Cirurgias de vesícula, hérnia e plástica de freio Bálano prepucial são alguns dos serviços que poderão ser realizados pelo médico, caso seja necessário.

Nos dias 27 e 28, o especialista estará atendendo no PSF Municipal. Mesmo período em que a pediatra e clínica geral, Dra. Camila Sabino realizará seus atendimentos na unidade.

Chefe do Executivo Municipal, Martins Dias falou sobre os investimentos no setor, salientando que esta ação visa melhorar e ampliar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por: Leandro Régis / Da Redação.