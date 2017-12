PORTO ESPERIDIÃO NO RUMO CERTO

Prefeito Martins segue buscando parcerias do Governo do Estado

Na última quinta feira (30/11), o prefeito de Porto Esperidião, Martins Dias de Oliveira (PMDB) reuniu-se com o governador Pedro Taques (PSDB) para levar a conhecimento do mesmo, que as obras provenientes das emendas liberadas para o município já estão concluídas, como por exemplo, as 04 Academias de Exercícios ao Ar Livre, instaladas em parceria com o Rotary Club, ficando a contento da população que ira utilizá-las.



Aproveitando a oportunidade, Martins fez novos requerimentos ao chefe do Executivo Estadual.

Segundo informou Taques, o Governo do Estado fará o encabeçamento das 11 pontes de concreto, que estão sendo construídas nas comunidades Vila Cardoso e Vila Picada. O governador também fez questão de lembrar do apoio que vem dando para o fortalecimento da agricultura familiar de Porto Esperidião.

Por sua vez, o prefeito Martins falou sobre as ações de patrolamento da MT-265, começando na BR-174 e contemplando as comunidades Santa Rita, Terras Indígenas Chiquitanos e comunidade Fortuna. Um trabalho de quase 300 km de extensão.

Através da construção de poços artesianos, ação liderada pelo Governo do Estado, a prefeitura de Porto Esperidião está realizando o sonho das comunidades rurais: Santa Rita, Postinho, Grilo do Tatu, Assentamento São Pedro, Assentamento Alegrete e comunidade Sete galhos, que além da terrível situação financeira, sofriam com a falta d’água em suas propriedades.

Segundo Martins, isto é o mínimo que um gestor deve fazer para o bem das pessoas que realmente precisam.

Por: Assessoria.