Porto Esperidião comemora seus 31 anos com festa e inaugurações

Distante a 325 km da capital Mato-grossense, o município de Porto Esperidião esteve em festa recentemente, em alusão a seu 31° aniversário de emancipação político-administrativa. E como presente, a Prefeitura Municipal ofereceu uma super programação aos moradores e visitantes, com shows musicais, apresentações culturais e investimentos, como por exemplo, a inauguração de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com estrutura moderna e totalmente equipada, que irá trazer tranqüilidade e mais qualidade de vida aos moradores do Bairro Aeroporto.

A arborização e iluminação das principais vias do município, também evidenciam a preocupação da atual administração. Um trabalho que visa transformar a cara da cidade, como nos grandes centros urbanos do país e do mundo. Os canteiros centrais da avenida Januário Santana do Carmo receberam uma atenção especial através do plantio de gramas e pinheiros de pequeno porte. Além disso, a Prefeitura substituiu luminárias antigas por lâmpadas de LED.

Outro investimento muito comemorado pela população é a Academia 13 de Maio, no Bairro Beira Rio. Uma Praça de Exercícios completa, que irá beneficiar jovens, adultos e idosos do município. A implantação do referido espaço era uma cobrança antiga do vereador e atual presidente do Legislativo, Ricardo Junqueira, popular Ricardo da Areia (PR), que através de emenda parlamentar teve o seu pedido aceito pela atual gestão.

O palco montado na Praça Municipal recebeu duplas já consagradas no mundo sertanejo, como Gilberto & Gilmar; Brenno Reis & Marco Viola; e Ouro Preto & Boiadeiro, que arrastaram uma verdadeira multidão nos dias 12, 13 e 14 de maio.

Além de grandes nomes da música sertaneja, Porto Esperidião recebeu moradores da região e autoridades políticas, como o vice-governador, Carlos Fávaro, o presidente da EMPAER (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural), Layr Mota juntamente com o seu Diretor Executivo, Edson Paulino, os assessores da Casa Civil, Augusto Taques e Domingos Caliu, o representante da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Abel Simões, o Delegado de Polícia Civil, Dr. Wilson Souza, o ex-deputado, Airton Português, o prefeito de Araputanga, Joel Marins de Carvalho (PSB) e o deputado estadual, Dr. Leonardo Albuquerque. O vice-prefeito Antônio Carlos (DEM) e os vereadores da atual legislatura também marcaram presença na programação.

O prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB), demonstrou grande satisfação com a festa, inaugurações e principalmente com a presença de todos. Segundo ele, Porto Esperidião tem muito a melhorar e esta melhora depende muito da parceria com a Câmara Municipal, população, deputados e Governo do Estado. Governo, que segundo ele, garantiu apoio com a destinação de lama asfáltica para a recuperação das vias pavimentadas e destinação de óleo diesel para que a Prefeitura execute melhorias no tráfego urbano e rural de Porto Esperidião.

Em sua fala, o vice-governador, Carlos Fávaro falou sobre os investimentos realizados pelo estado, não só em Porto Esperidião, mas em toda a região oeste de Mato Grosso, por meio do Programa Água Fácil. Segundo Fávaro, mais de R$ 5 milhões serão gastos pelo estado, para levar água tratada e de qualidade a mais de 16 mil moradores rurais dos municípios do interior. Entre os municípios estão, Rio Branco, Curvelândia, Cáceres, Comodoro, Nova Lacerda, Conquista D’ Oeste, Mirassol D’ Oeste, Glória D’ Oeste, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Nossa Senhora do Livramento e inclusive o município de Porto Esperidião.

Por: Leandro Régis / Da Redação.