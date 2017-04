Administração realiza investimentos e substitui

pratos de plástico por utensílios de vidro

A troca dos objetos de plástico por vidro visa, melhorar as condições

de higiene durante a merenda escolar

Leandro Régis

Da Redação

Desejo antigo da classe estudantil, dos profissionais da educação e também do prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB), a prefeitura de Porto Esperidião garantiu a aquisição e entrega de pratos de vidro (Duralex) para utilização da merenda escolar nas unidades públicas de ensino.

A ação era uma desejo antigo das instituições municipal de ensino e somente agora se tornou realidade. A troca dos objetos de plástico por vidro visa, segundo a Prefeitura, melhorar as condições de higiene durante a merenda escolar.

Vale lembrar também que ação teve participação direta e efusiva do secretário da pasta, Simplício Kuhn e do vice-prefeito, Antônio Carlos (DEM).

A substituição tem sido feita de maneira gradativa em todo o Brasil e de acordo com especialistas, os utensílios de plásticos podem apresentar arranhões e acumular resíduos que facilitam a presença de bactérias ofensivas à saúde dos alunos.