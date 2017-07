Pontes e Lacerda recebe ônibus do programa “Caminho da Escola”

A Prefeitura de Pontes e Lacerda recebeu nesta sexta-feira (07/07), através da Secretaria Municipal de Educação, mais um ônibus escolar para atender a demanda do transporte escolar municipal.

O veículo é oriundo do programa Caminho da Escola, do Governo Federal, com valor estimado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e capacidade para mais de 60 alunos.

“Este veículo irá compor a frota da Secretaria e trazer maior eficiência no atendimento e consequentemente produzir maior qualidade no transporte dos nossos alunos da Zona Rural”, afirmou o Secretário de Educação, Alan Oliveira.

“Vamos continuar avançando, com respeito e compromisso com uma educação de qualidade”.

Por: Assessoria.