Pontes e Lacerda recebe neste fim de semana, a 5ª etapa do Campeonato Mato-grossense de Motocross

O Campeonato Mato-grossense de Motocross chega a sua 5ª etapa e promete ficar ainda mais alucinante. Neste sábado (15/07) e domingo (16/07), Pontes e Lacerda receberá os melhores pilotos de Mato Grosso e até do estado de Rondônia, para mais uma etapa do campeonato estadual.

O evento acontece na pista municipal, a cerca de 6 km de Pontes e Lacerda (saída para Vila Bela), é um dos mais tradicionais do país e será realizado pela Prefeitura de Pontes e Lacerda através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A organização será da Federação de Motociclismo do Estado de Mato Grosso (FMMT).

No sábado a tarde, haverá o reconhecimento da pista e teste dos motores. Já no domingo, a partir do meio dia, os motores roncarão alto, com manobras e disputas de tirar o fôlego.

Para acompanhar o evento é só contribuir com 2 kg de alimento não perecível, que mais tarde serão distribuídos para as famílias e entidades carentes do município.

Não fique de fora dessa… Participe!

Por: Leandro Régis / Da Redação.