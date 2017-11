Pontes e Lacerda recebe Encontro Empresarial nesta sexta, dia 1º de dezembro

A Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas (FCDL), realiza em Pontes e Lacerda, no dia 1º de dezembro, o 2º Encontro Empresarial da região oeste.

O evento iniciará as 13h00, no espaço Vip Eventos (Avenida Tancredo Neves, nº 515) e terá a participação das CDL’s de Pontes e Lacerda, Comodoro, Porto Esperidião, Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Cáceres, e seus associados.

Palestras e treinamentos serão oferecidos durante a programação, que contará com a presença de autoridades políticas do estado de Mato Grosso, convidados e representantes do setor varejista.

Confira a programação:

13:00hs – Abertura Oficial

Painel Político: Discussão com representantes políticos de toda a Região Oeste

Soluções SPC: Treinamento para sua equipe de análise de crédito e cobrança

Banco BNDES: Oportunidades únicas de investir no seu negócio / Reunião com Presidentes de CDL´s.

19:30hs – Empresa Destaque

Vamos conhecer quais foram as três empresas que mais se destacaram em 2017, segundo votação realizada pelos empresários associados à entidade. Os vencedores serão homenageados com o ‘TROFÉU MERCADOR FENÍCIO’.

20:00hs – Palestra: O Segredo da Venda em 360º Graus.

Um treinamento para a sua equipe de vendas, com um dos melhores coach em negócios no Brasil, Leyder Nunes, com o objetivo de alavancar as suas vendas de Natal, a data mais esperada do ano pelo comerciante brasileiro.