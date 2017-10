Pontes e Lacerda recebe emenda de R$ 1 milhão, para investimentos na saúde e infraestrutura

Em visita á Pontes e Lacerda, o deputado federal, Victório Galli (PSC), esteve no gabinete do prefeito, Alcino Barcelos (PRB) para ouvir as demandas do município e anunciar a destinação de R$ 1 milhão

O prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos (PRB) recebeu com alegria em seu gabinete, na semana passada, o deputado federal, Victório Galli. Durante a reunião, diversos temas foram apresentados pelo prefeito, que agradeceu o parlamentar pela destinação dos recursos, num momento em que o Brasil vive a maior crise econômica de sua história.

O deputado Victório Galli garantiu que os recursos estarão disponíveis a partir de 2018. Vale destacar que o gerenciamento da aplicação da verba é de responsabilidade do prefeito, fiscalizada pelos vereadores, sem qualquer a intervenção do deputado federal Victório Galli.

Segundo informou o prefeito Alcino Barcelos, a emenda será empregada na melhoria da qualidade de vida da população, especificamente na saúde e na infraestrutura do município.

Por: Leandro Régis / Da Redação.

Foto: Assessoria.