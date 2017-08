Pontes e Lacerda: Construção Civil é o setor que mais gera empregos em junho

O setor de Construção Civil foi o que mais gerou empregos com carteira assinada durante o mês de junho em Pontes e Lacerda (662 km de Rondonópolis). No total 47 pessoas foram contratadas e 11 demitidas, fechando o mês com saldo positivo 36. O mês fechou com saldo positivo de 63, onde 368 pessoas foram contratadas e 305 perderam o emprego. As informações são do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged).

O segundo setor que mais gerou emprego no período foi o de Comércio, onde 152 pessoas foram admitidas e 126 demitidas, fechando o mês com 26 pessoas trabalhando. Já os setores de Serviços e Indústria de Transformação fecharam o período com saldo negativo nas contratações. O setor de Administração Pública fechou junho com saldo zero.

Em junho de 2016 as contratações com carteira assinada em Pontes e Lacerda também fecharam o mês com saldo positivo de 31. No período 360 pessoas foram contratadas e 329 demitidas.

Por: Andréia Oliveira.